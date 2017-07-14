Порошенко: В Соглашении об ассоциации зафиксированы европейские устремления Украины

14.07.2017, 10:07

Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером отметил, что европейские перспективы Украины зафиксированы в Соглашении об ассоциации, и украинская сторона не пойдет на компромиссы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос о возможной несогласованности позиций относительно европейских перспектив Украины, Дональд Туск отметил: "Я могу повторить сказанное ранее, что самая важная часть документа - Соглашения об ассоциации, не является лозунгом. После того, как были приняты все решения, после Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли такой стала наша новая реальность. Хочу повторно процитировать: "ЕС признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор".

Петр Порошенко отметил, что Соглашение об ассоциации является главным документом, который характеризует сотрудничество Украины и Европейского Союза. "Все формулировки, которые удовлетворяют Украину и Европейский Союз отражены в этом документе, наконец ратифицированы и за несколько недель вступят в силу. Украина не пойдет на компромиссы относительно наших европейских планов, которые зафиксированы в Соглашении об ассоциации", - подчеркнул глава государства.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".