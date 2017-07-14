Минобороны: В Киеве за финансирование боевиков осудили бизнесмена

14.07.2017, 14:59

За финансирование боевиков бизнесмен получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Шевченковский районный суд Киева вынес приговор бизнесмену, которого обвиняют в финансировании боевиков. Установлено, что фигурант дела периодически передавал деньги на временно оккупированную территорию боевикам. Однако сотрудники СБУ пресекли эту схему, задержав мужчину в марте этого года", - сказал Лысенко. Об этом сообщает УНИАН.