ГПУ ожидает, что газета "Вести" перестанет выходить уже 14 июля

14.07.2017, 16:14

Генеральная прокуратура ожидает прекращения выхода ежедневной газеты "Вести" с пятницы, 14 июля. Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, финансирование медиа-холдинга "Вести" осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование 1 тысячи железнодорожных вагонов.

"Надеюсь, что с сегодняшнего дня 1 тысяча вагонов, стоимость которых составляет около $ 40 млн, уже не будут приносить доход для бесплатного распространения такой хорошей газеты, как "Вести" и других фейковых сайтов", - заявил Матиос.

Он подтвердил, что обыски проходят в редакции издания, но подчеркнул, что сами журналисты холдинга не обыскиваются и не являются фигурантами уголовного производства.

Матиос и министр внутренних дел Арсен Аваков утверждают, что возможное прекращение деятельности медиа-холдинга "Вести" не связано с любыми журналистскими материалами, а исключительно с непрозрачной процедурой его финансирования.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по "налоговым площадками" Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству свыше 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

На протяжении 24-25 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи девять задержанных под залог или личное обязательство.

14 июня Александр Клименко получил сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, заявил военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".