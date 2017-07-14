ИМИ: В Украине зафиксировано 132 случая нарушений свободы слова

14.07.2017, 16:41

За первое полугодие 2017 года зафиксировано в Украине 122 случая нарушений свободы слова по сравнению со 129 инцидентами за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Институт массовой информации.

"Если считать вместе с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, то количество нарушений с начала года составляет 132 (за аналогичный период 2016 года - 154)", - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в категории "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 42 случая (за тот же период 2016 года - 46 случаев).

На втором месте по количеству нарушений оказалась категория "Ограничение доступа к публичной информации".

В тройку лидеров по количеству нарушений также вошли угрозы журналистам (14 случаев), однако количество угроз существенно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24 случая).

В то же время эксперты ИМИ отмечают уменьшение физической агрессии в отношении журналистов - с начала года было зафиксировано девять нападений, по сравнению с 23 нападениями, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

"Негативной тенденцией первого полугодия 2017 является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов с начала года произошло девять таких случаев, по сравнению с 2016 годом, когда был зафиксирован только один такой случай", - отмечается в сообщении.

В общем, в первом полугодии 2017 года, случаи нарушений свободы слова были зафиксированы в 20 областях Украины. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Киеве и области - 30, Полтавская - 12 случаев, Одесская и Николаевская - по девять случаев соответственно.

В Крыму ИМИ зафиксировал восемь случаев нарушений прав журналистов и два случая на неподконтрольных Украине территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.