Британский мобильный оператор Lycamobile опубликовал свои тарифы для Украины

24.07.2017, 17:06

Виртуальный оператор мобильной связи компания Lycamobile (Великобритания) ввела тарифный план All in One с 16 Гб интернет-трафика, 300 минутами голосового трафика на все номера и 300 SMS за 130 гривен в месяц.

Об этом на презентации компании в Украине заявил председатель правления Lyca Group Алираджа Субаскаран.

По его словам, Lycamobile предоставляет абонентам возможность использовать свои тарифные планы в любой стране, где работает оператор, после пополнения счета на 100 гривен.

Также дополнительно тариф позволяет приобретать интернет-трафик пакетами от 1 до 10 Гб.

Отметим, что в мае национальный телекоммуникационный оператор компания "Укртелеком" заявила, что рассматривает вариант развития дочерней компании мобильного оператора "ТриМоб" в сотрудничестве с Lycamobile.

17 июля суд отменил арест 100% корпоративных прав ООО "ТриМоб", которые принадлежат телекоммуникационному оператору ПАО "Укртелеком". Об этом сообщают "Українські Новини".