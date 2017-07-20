Телеканал "Тонис" изменил название на "Прямой"

20.07.2017, 16:51

С 24 августа телеканал "Тонис" выйдет в эфир с логотипом "Прямой". Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет 20 июля переоформил семь лицензий, в том числе на многоканальное и спутниковое вещание ООО ТК ТОНИС, г. Киев, в связи со сменой собственников, конечного бенефициарного владельца, связанных лиц, логотипа, состава редакционного совета, адреса студии, программной концепции вещания", - сказано в сообщении.

Единоличным владельцем и конечным бенефициарным владельцем телеканала стал Владимир Макеенко. В редакционный совет вошли Геннадий Доценко, Екатерина Флекман, Евгения Захарова и Галина Ковалева.

Формат телеканала заявлен как инфотейнмент. Программной концепцией вещания предусмотрено только информационно-аналитические, публицистические и развлекательные передачи. Кроме того, значительно возросла доля программ собственного производства и доля национального аудиовизуального продукта. Программная концепция расписана отдельно на будние и выходные дни.

Ранее конечным бенефициаром компании был Александр Бутко. Предыдущим собственником вещателя официально числился гражданин Чехии Петр Зикка.

СМИ в начале года писали, что телеканал был приобретен у беглого Александра Януковича в интересах президента Петра Порошенко. Куратором этой покупки якобы выступил соратник и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко, а Макеенко, по информации источников, должен был стать официальным владельцем "Тониса". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.