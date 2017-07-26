Из Украины депортировали российскую журналистку

26.07.2017, 13:10

Служба безопасности принудительно вернула в Россию журналистку Марию Князеву, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24" под псевдонимом "Саушкина".

"Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине

"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере Князева была принудительно возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года", - отмечается в сообщении.

В феврале 2016 года из Украины выслали россиянку Марию Столярову - продюсера программы "Подробности недели", которая выходит на телеканале "Интер". До того была обнародована ее переписка с представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНВ". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".