СБУ задержала в Киеве агента российских спецслужб

14.07.2017, 16:16

В Киеве СБУ задержала агента российских спецслужб, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, житель Донецка по заданию российских спецслужб неоднократно приезжал в Киев, чтобы получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии.

Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений Си Бриз 2017, установочные данные об офицерах-инструкторах ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих, сообщили в СБУ.

"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", - сказано в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) УК. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

9 июля 2017 года пограничники задержали российского полковника Валерия Гратова по прозвищу "Саныч", который неоднократно ездил поддерживать и обучать боевиков во временно оккупированный Донбасс. Москва намеревалась сделать его "заместителем министра госбезопасности ПМР". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.