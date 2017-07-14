В Киеве ликвидировали склады с контрафактным алкоголем

14.07.2017, 16:42

Столичные правоохранители ликвидировали очередные подпольные склады, на которых хранили и реализовывали контрафактную алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Складские помещения, которые использовались для хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции, находились в Киеве и Киевской области.

Во время проведения следственных действий в помещениях складов и транспортных средствах, используемых для перевозки контрафакта, правоохранители обнаружили и изъяли почти 9 тысяч литров водки "Пшеничная", 12,6 тысяч литров другой ликеро-водочной продукции, компьютерную технику, 77 тысяч гривень и почти $13 тысяч.

В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанную продукцию.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники прокуратуры и полиции разоблачили и прекратили деятельность банды клофелинщиков, совершавших тяжкие преступления. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.