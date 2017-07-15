Полиция Лондона задержала двух подростков, плескавших в прохожих кислотой

15.07.2017, 11:43

Лондонская полиция задержала 15-летнего и 16-летнего подростков по подозрению в ограблении и нанесении тяжких телесных повреждений в ходе серии атак с использованием кислоты вечером 13 июля.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в штаб-квартире Скотленд-Ярда.

Накануне в течение полутора часов в городе одно за другим произошли пять нападений, во время которых двое преступников на мопеде плескали химической жидкостью в лицо прохожим. Атаки были зафиксированы в оживленных районах на севере города - Хакни, Стоук-Ньюингтоне, Ислингтоне, Лоуэр-Клэптоне и Шордиче.

Как минимум в двух случаях преступники целенаправленно выбирали водителей мопедов в качестве жертв, чтобы украсть у них транспортные средства. Один мужчина получил тяжелые травмы, еще четверо с более легкими повреждениями доставлены в больницы города.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инциденты ужасающими. Любой, кто использует кислоту в преступных целях, "может быть привлечен к ответственности по довольно серьезным статьям, а именно - нападение с причинением телесных и тяжких телесных повреждений", подчеркнула она. Об этом сообщает Deutsche Welle.