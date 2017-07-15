В аэропорту "Херсон" задержали россиянина, которого Интерпол разыскивал за убийство

15.07.2017, 13:30

В аэропорту "Херсон" пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

"Вчера (14 июля) во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту "Херсон" пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, россиянина разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за убийство.

Сейчас мужчину передали сотрудникам Национальной полиции, о факте задержания сообщили в Укрбюро Интерпола в Киеве. Об этом сообщает ТСН.ua.