На Южно-Украинской АЭС отключили второй энергоблок

15.07.2017, 13:34

Для проведения поточного ремонта сегодня в 02:39 на Южно-Украинской атомной электростанции отключили второй энергоблок. Об этом сообщается на сайте АЭС.

При отключении энергоблока не было нарушений условий безопасной эксплуатации.

Оборудование третьего энергоблока работает в заданном режиме. На первом блоке - капитальный планово-предупредительный ремонт.

2 апреля в 01:43 от энергосистемы отключили третий энергоблок, он не работал в целом 103 дня. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.