"Укргидроэнерго" приводит структуру в соответствие с европейскими требованиями

17.07.2017, 15:08

Представлена новая структура ЗАО "Укргидроэнерго". Презентация прошла для представителей Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В рамках мероприятия были представлены основные направления реорганизации ЗАО "Укргидроэнерго", предусматривающие несколько нововведений. В частности, введение Наблюдательного совета и должности корпоративного секретаря предусмотрено в рамках усовершенствования именно корпоративного управления. Реформирование организационной структуры предполагает в первую очередь совершенствование следующих функций: стратегии и инвестиций, контроля, аудита и внутренней безопасности, управления персоналом и социальными вопросами.

Планируется также создание бюджетно-инвестиционного комитета для принятия эффективных решений по распределению ресурсов и целесообразности инвестиций и утверждение программы корпоративно-социальной ответственности по охране окружающей среды.

Международные партнеры поддержали реформу корпоративного управления "Укргидроэнерго", подчеркнув ее необходимость и значимость в современных условиях изменений на рынке электроэнергии.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко отметила: "Я благодарна руководству за инициативу такой встречи, а также за усиление деятельности в направлении экологии, ведь этот вопрос сегодня остро стоит в обществе". Кроме того, заместитель министра отметила, что министерство будет координировать процесс реформирования и содействие в получении качественной консультационной помощи от внешних консультантов в области корпоративного управления. Об этом сообщает Сегодня.ua.