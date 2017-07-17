Минэнергоугля и Европейская Комиссия отработают оптимальную модель реформирования газохранилищ Украины

17.07.2017, 15:17

Украина и Европейский Союз начали проект комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), результатом которого должна стать оптимальная модель реформирования отечественных газохранилищ.

Минэнергоугля выступает конечным бенефициаром данного проекта и ожидает получить от Европейской Комиссии дорожную карту - модель реформирования отечественных газохранилищ.

Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ (Storengy) и международная юридическая фирма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang).

"Газохранилища - базис для развития газового рынка Украины, поэтому реализация данного проекта одна из предпосылок создания конкурентной среды", - прокомментировал событие заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив.

Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ. На основе полученных результатов для Минэнергоугля будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ.

Команда проекта проанализирует, какие из имеющихся газохранилищ необходимы для эффективной работы газотранспортной системы Украины. Таким образом, этот проект является важным для внедрения Закона Украины "О рынке природного газа" и выполнения обязательств Украины относительно отделения от "Нафтогаза" функции транспортировки газа.

Проект финансируется Европейским Союзом и направлен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию украинских подземных хранилищ газа в контексте европейского и украинского энергетического рынка.

Инф. Пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.