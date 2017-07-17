СБУ разоблачила создателя сепаратистской группы в сети ВКонтакте

17.07.2017, 15:20

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили координатора антиукраинской группы в социальной сети ВКонтакте в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность сторонника "русского мира", который создал в социальной сети ВКонтакте группу "Хмельницкая народная республика", - сказано в нем.

Ранее судимый житель области создал указанный проект, чтобы привлечь к себе внимание представителей самопровозглашенных республик в Донбассе и вступить в их ряды.

Деятельность злоумышленника и функционирование группы в соцсети приостановлены. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.