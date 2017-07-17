17.07.2017, 15:37

В Тернопольской области сотрудники СБУ разоблачили группу фальшивомонетчиков, которая изготовляла и сбывала фальшивую валюту в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба СБУ, высококачественную печать банкнот номиналом $100 и $50 фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. По данным издания "20 хвилин", доллары печатали на полиграфкомбинате во Львове.

Подделки содержали защитные элементы, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом.

Оперативники Тернопольского управления СБУ совместно с полицией и прокуратурой задержали двух организаторов группировки при изготовлении очередной партии поддельной наличности.

Проведено 15 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также оборудование и расходные материалы для изготовления фальшивок: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр, компьютерная техника.

На станки и оборудование полиграфкомбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест.

По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить попаданию в открытый оборот валюты на $6 млн. Открыто уголовное производство.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.