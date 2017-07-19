В Ривненской области произошел взрыв: есть жертвы

19.07.2017, 10:14

В Ривненской области в одном из частных домохозяйств произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в поселке Заречное 18 июля около 22:38 на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке произошел взрыв неизвестного взрывного предмета, в результате чего погибли 3 человека.

"Разрушений строительных конструкций нет. Правоохранительными органами проводится следствие", - говорится в сообщении. Об этом сообщают Подробности.ua.