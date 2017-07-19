Нафтогаз прокомментировал ситуацию с "повышением цены на газ"

19.07.2017, 16:57

Кабинет министров утвердил финансовый план НАК Нафтогаз Украины на 2017 год при условии его доработки в части сохранения действующей цены газа для потребителей.

Речь идет о потребителях, которым топливо поставляется по спецобязанностям (население и предприятия теплокоммунэнерго), к действующему уровню 4942 грн за тыс. кубометров (без НДС), в Нафтогазе.

При этом финплан Нафтогаза рассчитывался, исходя из цены с 1 октября 2017 года - 5873 грн за тыс. кубометров, рассчитанной в соответствии с п. 13 постановления Кабмина от 22.03.2017 г. No187.

Пункт 13 постановления, в частности, содержит формулу расчета цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года за расчетный период, который составляет 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета.

Главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз не предлагал Кабинету министров повышать цену на газ для населения. Он подчеркнул, что холдинг не имеет никакого отношения к государственному регулированию цен на газ.

По его словам, Минэнерго должно было рассчитать и опубликовать эту цену в соответствии с нормативными актами Кабмина еще до 1 июля.

Соответственно, если правительство настаивает на установлении стоимости газа на уровне ниже, чем рассчитанный по формуле, содержащейся в постановлении No187, то должны быть внесены изменения в упомянутое постановление во избежание правовой коллизии.

Сегодня, 19 июля, Кабмин утвердил финансовый план Нафтогаза на 2017 год. Вице-премьер Степан Кубив сообщил, что по предложению правительства Нафтогаз совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнерго скорректирует доходную часть плана "в соответствии с действующими ценами". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.