Запорожская АЭС подключила к сети пятый энергоблок

20.07.2017, 10:30

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети пятый энергоблок, сообщила пресс-служба компании.

"20 июля 2017 года в 4:25 энергоблок No5 Запорожской АЭС подключен к энергосети. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на станции в штатном режиме работает 5 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 3 870 МВт. При этом замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

"Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно- защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", - отмечается в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22 %. Об этом сообщает УНИАН.