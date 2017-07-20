Порошенко подписал законы об энергоэффективности

20.07.2017, 13:48

Президент Петр Порошенко подписал законы о Фонде энергоэффективности N5598 и об энергетической эффективности зданий N4941-д. Церемония подписания прошла в столичном университете КПИ.

Выступая перед студентами и преподавателями вуза, а также представителями бизнеса, Порошенко отметил, что те семьи, которые воспользуются возможностями этих законов, "в перспективе снизят счета за тепло".

По словам президента, также уменьшатся расходы госбюджета на финансирование субсидий, поскольку на обогрев единицы площади будет тратиться гораздо меньше энергии.

Глава государства подчеркнул, что открытие рынка энергоэффективных услуг "позволит создать 75 тысяч новых рабочих мест и получать до 5 млрд гривень налоговых поступлений ежегодно".

"Ключевым инструментом государственной политики по проведению комплексной модернизации жилищного сектора должен стать Фонд энергоэффективности. Он уже доказал свою эффективность в странах Восточной Европы. Концепция и модель работы нашего фонда разработаны при поддержке и непосредственном участии представителей Еврокомиссии и правительства Германии", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что текст закона одобрен международными партнерами Украины - ЕС и ФРГ, которые готовы также инвестировать €100 млн для поддержки деятельности фонда и создания соответствующей инфраструктуры.

8 июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности.

22 июня парламентом был принят закон об обязательной сертификации энергетической эффективности зданий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.