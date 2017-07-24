Фонд госимущества объявил начало приватизации энергокомпаний

24.07.2017, 17:08

Фонд государственного имущества Украины 24 июля объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций семи энергетических компаний. Об этом сказано в сообщении на сайте ФГИУ.

На продажу выставлены по 25% акций ОАО Одессаоблэнерго, ПАО Донецкоблэнерго, ПАО Донбассэнерго, ОАО Сумыоблэнерго, ПАО ДТЭК Днепрооблэнерго, ПАО ДТЭК Западэнерго, ОАО Киевэнерго.

Ранее в ФГИУ заявляли, что государство сможет выручить от продажи всех обленерго около $300 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.