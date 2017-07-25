Правоохранители изъяли спиртосодержащей продукции на 180 млн гривен по итогам проверок спиртзаводов "Укрспирт"

25.07.2017, 16:05

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 97,903 тыс. дал спиртосодержащей продукции на сумму более 180 млн гривен по итогам проверок 41 спиртзавода государственного предприятия "Укрспирт". Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Отмечается, что решение о проведении следственных действий на спиртзаводах принято после получения в ходе досудебного расследования информации, подтверждающей факты нарушения предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции.

ГФС напоминает, что бывшие руководители Александр Харт и Михаил Лабутин являются фигурантами уголовных производств и находятся в розыске.

"При документировании преступной деятельности подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий сотрудниками налоговой милиции фиксируются факты поступления к ним не учтенного спирта, изготовленного на мощностях отечественных спиртовых заводов, который используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на момент обысков производство происходило на Овечацком (Винницкая область), Липницком (Житомирская область), Стадницком (Киевская область), Вузловском, Сторонибабском, Струтинском (все - Львовская область), Вишняковском (Полтавская область), Дубовязовском (Сумская область), Караванском (Харьковская область) и Новоборовицком (Черниговская область) спиртзаводах.

На 15 спиртзаводах, которые не осуществляли производство, находились остатки спиртосодержащей продукции.

"По итогам обысков сотрудники налоговой милиции изъяли и оставили на ответственное хранение 97 903,1 дал спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн гривен", - сказано в сообщении, согласно которому продукцию изъяли как на работающих, так и не осуществлявших производство заводах.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить акцизный налог на сигареты с 445,56 до 495,46 гривны/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривны/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 л 100% спирта. Об этом сообщают "Українські Новини".