НАБУ завершило расследование растраты 10 млн грн руководителями "Госвнешинформа"

25.07.2017, 16:47

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении экс-директора и экс-заместителя директора ГП "Госвнешинформ".

Бывшие чиновники подозреваются в растрате 9,87 млн грн средств возглавляемого ими госпредприятия (ч. 5 ст. 191 ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 года указанные лица, злоупотребляя служебным положением, осуществили безосновательное перечисление 9,87 млн грн от ГП "Госвнешинформ" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности.

О подозрении указанным лицам сообщено в апреле 2017 года. Вместе с тем, место пребывания экс-директора "Госвнешинформ" не установлено, он объявлен в национальный розыск. Детективы НАБУ и прокуроры САП получили разрешение на осуществление в отношении этого подозреваемого специального досудебного расследования.

Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".