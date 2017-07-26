В Киеве на станции метро Теремки полиция изъяла у мужчины оружие

26.07.2017, 15:09

Сотрудники полиции метрополитена на станции метро Теремки во время проверки документов у 32-летнего жителя Киевской области обнаружили под курткой на ремне и изъяли устройство, похожее на пистолет, и шесть патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Изъятые вещественные доказательства направили для проведения экспертизы.

Мужчина объяснил, что пистолет он нашел возле транспортной остановки в Киевской области, поэтому документов на оружие не имеет.

Кроме того установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом наркотиков, и в настоящее время находится на учете по отбыванию условного срока.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.