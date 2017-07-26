На Одесщине здание суда забросали коктейлями Молотова

26.07.2017, 16:34

У здания районного суда в пгт. Ширяево Одесской области сегодня возник конфликт между представителями одесской организации "Україна - це ми" и членами организации "За светлое будущее", сообщает "Думская".

Как пишет издание, представители организации "Україна - це ми" под руководством Виталия Голодка, а также некоторіе местные жители пришли к зданию суда разобраться с судьей Сергеем Палием, который, по их мнению, выносит незаконные решения.

У суда их встретили неизвестные, которые представились членами организации "За светлое будущее". Около 10 минут между ними происходила словесная перепалка, затем началась драка. Представителям "Україна - це ми" не давали пройти в суд. В результате в ход пошли газовые баллончики, две бутылки с зажигательной смесью полетели в здание.

Полицейские сумели разнять дерущихся и предотвратили пожар в здании суда. Они встали между сторонами живой цепью. Противостояние продолжается.

При этом полиции пришлось применить силу и спецсредства в отношении активистов. Двох протестующих задерджали.

Первый раз активисты организации "Україна - це ми" пытались воздействовать на судью Палия 21 июля. А в начале июня активисты организации "Україна - це ми" пикетировали Одесский апелляционный хозяйственный суд. Протест перерос в потасовку, во время которой были выбиты двери бокового входа в здание суда. Об этом сообщает УНИАН.