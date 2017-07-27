В центре Днепра прогремел взрыв

27.07.2017, 12:55

В центре Днепра взорвался автомобиль "Опель Астра".

Инцидент произошел сегодня, около 10:00 утра, по проспекту Поля, 117, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27- летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции.

Решается вопрос, о внесении сведений в единый реестр досудебного расследования и окончательного определения квалификации.

В начале июля в центре Одессы неизвестные подорвали припаркованную иномарку. Автомобиль получил значительные повреждения в передней части кузова. Взрыв произошел из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Сегодня.ua.