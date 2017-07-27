Омелян: Авиакомпания МАУ задолжала государству 400 млн грн

27.07.2017, 15:36

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) должна государству 400 млн грн сборов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя иски МАУ к Мининфраструктуры.

По словам Омеляна, судебные иски авиакомпании МАУ - это прямое вмешательство в договоренности другой авиакомпании с аэропортами. Они являются необоснованными и безосновательными, заявил министр.

"Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн грн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта Днепр, авиакомпании Днеправиа, и многих других вопросах. Я надеюсь, что реакция компании Ryanair будет спокойной и мы быстро на государственном уровне прекратим этот фарс, который сейчас спровоцирован владельцами авиакомпании МАУ", - отметил министр.

Омелян сообщил, что процедура вызова по искам, в том числе, заявленным к Ryanair, продлится более шести месяцев. Министр уточнил, что один из исков суд вернул без открытия производства по делу. Еще один - назначен к рассмотрению на 18 сентября.

Мининфраструктуры получило ряд судебных исков авиакомпании МАУ относительно выхода на украинский рынок ирландского лоукостера Ryanair. Авиакомпания требует компенсировать ей 20 млн грн.

10 июля компания Ryanair объявила об отмене запланированного выхода на украинский рынок.

Заявлению лоукостера предшествовала резонансная пресс-конференция главы аэропорта Борисполь Павла Рябикина, на которой тот изложил свою версию событий. Рябикин заявил, что лоукостер требует от аэропорта бесплатных стоек регистрации, стоянок для такси, площадей для рекламы, земли для строительства отеля, офиса для продажи билетов, выплаты 35% от доходов магазинов duty free и еще десяток различных преференций.

Владимир Омелян обвинил руководство аэропорта Борисполь в срыве договоренности с Ryanair.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сделать аэропорт Гостомель базой для лоукостов, в том числе для авиаперевозчика Ryanair. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.