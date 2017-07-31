К началу 2018 киевский метрополитен введет онлайн-пополнение проездных

31.07.2017, 15:18

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" рассчитывает ввести возможность онлайн-пополнения проездных билетов в конце 2017 года - начале 2018.

Об этом сообщила на брифинге начальник пресс-службы КП Наталья Макогон. "В перспективе мы видим возможность онлайн-пополнения проездных билетов и метро-приложение, с помощью которого пассажиры смогут платить за проезд", - сказала Макогон.

Она уточнила, что КП рассчитывает на запуск данных возможностей в конце 2017 - начале 2018 года.

"Мы себе ставим рамки: конец (текущего) года - начало 2018 года, когда эти вещи смогут заработать", - сказала Макогон.

Она добавила, что программное обеспечение еще разрабатывается.

"Киевский метрополитен" заявил, что станция "Кловская" станет первой станцией, которая с августа откажется от использования жетонов.

Планируется, что пассажиры смогут пользоваться билетами для разовой поездки с QR-кодом, пополнить карточку метро банковской картой на любое количество поездок, а также купить проездной с помощью банковской карты. Об этом сообщают "Українські Новини".