Улица Сагайдачного и Контрактовая площадь станут пешеходными

27.07.2017, 15:48

С 1 августа улица Сагайдачного и часть Контрактовой площади в Киеве станут переходными. Об этом сообщил глава Подольской районной городской администрации Валентин Мондриевский в Facebook.

"С 1 августа на Подоле изменится схема организации дорожного движения... В тестовом режиме пешеходной станет зона от улицы Сагайдачного к Андреевской улице. Парковки перед Киево-Могилянской академией и Подольской районной госадминимстрациею станут пешеходной зоной без автомобилей (кроме специального транспорта)... На какое время? В тестовом режиме до середины сентября. В случае положительных отзывов и результатов будет работать в постоянном режиме", - написал Мондриевский.

Он уточнил, что автомобилем пешеходную зону можно объехать с улицы Ильинской до улицы Сковороды, а также по улицам Покровской и Братской. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.