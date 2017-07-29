Укрзализныця запускает еще одну пару поездов Киев-Перемышль

29.07.2017, 13:51

С 24 августа будет ездить вторая пара поездов Киев, Львов - Перемышль. Об этом сообщает Укрзализныця.

Поезда едут через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Глава Укразализныци Войцех Балчун отметил, что на это направление растет спрос, поэтому назначен еще один поезд. Билеты уже в продаже на портале бронирования и в международных кассах.

Поезд выезжает из Киева в 06:52 и приезжает на станцию Перемышль в 15:05. Обратно поезд выезжает в 13:07 и возвращается в Киев в 23:10.

Поезд в Перемышль из Киева запустили в декабре 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.