Премьер-министр допускает использование лоукостом аэропортов "Борисполь" и "Жуляны"

31.07.2017, 17:05

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает использование лоукост- авиакомпанией Ryanair аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" до запуска через полгода специального терминала для лоукостов в аэропорту "Гостомель".

Об этом глава правительства сообщил в интервью изданию "Деловая столица".

"Пока будет строиться терминал в "Гостомеле", "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги", - сказа премьер.

При этом Гройсман отметил, что запуск терминала в "Гостомеле" возможен через полгода, и подчеркнул, что правительство не знало о намерении министра инфраструктуры Владимира Омеляна в марте подписать меморандум с Ryanair.

15 марта крупнейший лоукостер Европы - ирландская авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

10 июля гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что, в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отменены четыре новые маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

14 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом "Борисполь".

17 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины намерено в течение года сделать аэропорт "Гостомель", который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", украинской авиаплощадкой для лоукостов.

26 июля министр Омелян заявил, что авиакомпания МАУ подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с обвинением в предоставлении авиакомпании Ryanair особых условий и требует возместить 20,05 млн грн убытков и разорвать договор между Ryanair и аэропортом "Львов". Об этом сообщает УНИАН.