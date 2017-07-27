В Одессе трое вооруженных мужчин устроили стрельбу возле банка

27.07.2017, 16:01

В Одессе у отделения банка "Восток" на Ришельевской, 33 произошло разбойное нападение. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщают очевидцы, трое бандитов с пистолетом, молотками и битами напали на автомобиль Hyundai Tucson с киевскими номерами, в котором находился предприниматель, только что забравший из финучреждения крупную сумму наличными.

Налетчики разбили окна в машине, несколько раз выстрелили в воздух и вытащили сумку с деньгами. После этого они скрылись на автомобиле Skoda Octavia белого цвета. Об этом сообщает УНИАН.