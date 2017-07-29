Северная Корея вновь испытала баллистическую ракету

29.07.2017, 13:02

Несмотря на неоднократные предупреждения мировой общественности, власти КНДР вновь провели запуск баллистической ракеты.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил Пентагон. Южнокорейское информагентство Yonhap также дало информацию о пуске. Пока непонятно, о каком типе ракеты идет речь.

4 июля власти КНДР провели испытания межконтинентальной ракеты, которая может долететь до территории США. Пуском ракеты Hwasong-14 лично руководил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Официальные северокорейские СМИ назвали испытания успешными и заявили, что теперь республика способна "нанести ядерный удар по любой точке мира", напоминает агентство dpa.

Резолюция ООН запрещает Северной Корее тесты баллистических ракет. Обычно речь идет о ракетах типа "земля-земля", которые в зависимости от типа могут нести обычные, биологические, химические или ядерные боеголовки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" США к Северной Корее закончилась, и Вашингтон должен дать Пхеньяну "решительный ответ" на развитие ракетной и ядерной программ КНДР. 23 июля генерал Джозеф Данфорд, занимающий пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США, объявил, что нельзя исключать возможность прямого вооруженного конфликта США с КНДР, ядерная программа которой становится главной непосредственной угрозой для Америки. С 27 июля гражданам США запрещено ездить в Северную Корею. Об этом сообщает Deutsche Welle.