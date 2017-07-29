Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 110 взрывов на Донбассе

29.07.2017, 13:32

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за сутки зафиксировала 110 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию с 19:30 26 июля до 19:30 27 июля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия задокументировала похожее количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 88 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - отмечается в отчете.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, включая 22 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (20 взрывов)", - информирует СММ.

Ранее ОБСЕ зафиксировала тяжелое оружие боевиков возле жилых массивов Донецка. Об этом сообщает УНИАН.