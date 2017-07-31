Геращенко: Количество заложников ОРДЛО увеличилось до 137 человек

31.07.2017, 17:06

Количество заложников боевиков террористических организаций "Л-ДНР" в течение последних двух недель увеличилось, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Ирина Геращенко по итогам скайп-конференции контактной группы по освобождению заложников.

По словам политика, количество заложников увеличивается за счет простых граждан, которых задерживают за проукраинскую позицию и обвиняют в "диверсиях" и "шпионаже". В частности, в "шпионаже" обвиняют и журналиста ZN.UA Станислава Асеева.

Она отметила тот факт, что украинская сторона требовала немедленного освобождения Асеева, а также обратилась к российским представителям с требованием немедленно содействовать в освобождении журналиста.

16 июля сообщалось о том, что боевики "ДНР" официально подтвердили задержание украинского журналиста Станислава Асеева. Так называемое "МГБ" террористов передало матери журналиста соответствующее письменное подтверждение. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".