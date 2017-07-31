В зоне АТО застрелился военнослужащий

31.07.2017, 15:45

Поздно вечером 30 июня в зоне проведения АТО застрелился 19-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.Об этом сообщает военный комиссариат Запорожской области.

Погибший боец служил в воинской части No3029, которая дислоцируется в Запорожье, а в данный момент находится в зоне АТО. В воинской части начали расследование трагического инцидента.

По предварительной информации, после вечернего построения боец надел новую форму и застрелился из автомата.

Сослуживцы утверждают, что погибший находился в группе "Синих китов". По их словам, именно это могло подтолкнуть бойца к самоубийству. Об этом сообщает Телеканал новин "24".