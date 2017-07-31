Геращенко: В августе координатор ОБСЕ посетит украинских заложников на Донбассе

31.07.2017, 15:38

В августе координатор ОБСЕ Тони Фриш посетит тюрьмы и заложников на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook после завершения скайп - конференции минской гуманитарной подгруппы, в которой также приняли участие украинский обмудсмен Валерия Лутковская и эксперты СБУ.

"Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского. Мы требовали допуска в тюрьмы на оккупированные территории обмудсмену Лутковской. В ответ снова услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было", - написала она.

При этом, по словам Геращенко, было обращено внимание координатора на заявления спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием немедленного освобождения арестованного в Донецке журналиста Станислава Асеева, также было обращение к российским представителям немедленно оказать содействие в его освобождении, учитывая, в т ч и позицию ОБСЕ, их призыв".

"Мы обратили особое внимание ОБСЕ на недопустимость пыток незаконно удержанных. Считаю, эта тема должна быть в центре особого внимания ТКГ, которая будет заседать 2 августа в Минске", - отметила Геращенко.

Служба безопасности Украины сообщила о возвращении из плена боевиков "ЛНР" одного из украинских заложников, который удерживался на оккупированной территории около девяти месяцев, судьи Руденко. По данным спецслужбы, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину. Об этом сообщает УНИАН.