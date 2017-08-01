Украинец проглотил 1 кг кокаина для провоза через границу

01.08.2017, 16:33

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении 25-летнему мужчине, который проглотил более 1 кг кокаина, пересыпав его в средства контрацепции, чтобы контрабандой перевезти наркотики из Бразилии в Украину.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным правоохранителей, молодой человек согласился перевезти наркотик за денежное вознаграждение в $4,5 тысячи. Получив более 1 кг кокаина в Бразилии, мужчина пересыпал его в 28 презервативов и проглотил, чтобы незаметно перевезти его в желудке через таможенные границы.

Чтобы удержать наркотик в желудке, мужчина ничего после этого не ел и употреблял специальные препараты.

При досмотре в зоне таможенного контроля в международном пункте пропуска он был задержан правоохранительными органами и направлен в больницу. Согласно заключению эксперта, в желудке мужчины находился кокаин.

Стоимость 1 кг кокаина на черном рынке составляет около $300 тысяч.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) УК Украины, по которой контрабандисту грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.