В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

01.08.2017, 17:00

Сотрудники налоговой полиции Киева ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 млн гривен, офисы которого располагались в столице и во Львове.

Об этом сообщает первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан на своей странице в Facebook.

Группа лиц занималась тем, что оказывала предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконных валовых расходов и обналичивала средства.

"В результате проведенных девяти обысков было обнаружено и изъято более 1,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 37 банковских карточек, чековые книжки, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидентов, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

"Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных предприятий, на которых находится около 725 000 гривен", - добавил Билан. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.