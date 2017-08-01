ГПУ задержала очередного подозреваемого в коррупции прокурора

01.08.2017, 17:06

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры задержала очередного, 15-го за текущий год, подозреваемого в получении взятки прокурора. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Прокурор отдела процессуального руководства Киевской области был задержан во время получения части взятки - $4 тыс. В целом он подозревается в вымогательстве $5 тыс.

Как сообщается, подозреваемый требовал взятку за содействие в решении вопроса об обвинении в уголовном производстве. Расследование продолжается.

Ранее сегодня, 1 августа, детективы НАБУ задержали главного врача Запорожской областной больницы по подозрению в совершении преступлений, в результате чего государству был нанесен ущерб на общую сумму 13 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.