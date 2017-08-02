02.08.2017, 17:18

Полиция разоблачила незаконную деятельность частных реабилитационных центров в Киевской области. Об этом сообщает Нацполиция.

Было установлено, что 40-летний врач одного из госмедучреждений и 27-летняя медсестра причастны к созданию и работе четырех незаконных реабилитационных центров, один из которых функционировал в Киеве, а остальные - в области.

В обычных на вид частных домах, пациентов "лечили" от различных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании.

В целом в заведениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом "центре", а срок "лечения" составлял от нескольких недель до года.

Полицейские установили семь фактов содержания на территории центров лиц против их воли. По словам мужчин, сюда их привозили сотрудники заведения или родные, которые сразу платили 7-12 тысяч гривен в месяц за их пребывание и за пакет лекарств, которые назначал "врач".

За отказ добровольно "лечиться" к пациентам даже применяли физическую силу, наручники и держали в отдельных помещениях, похожих на подвалы.

У фигурантов дела во время обысков обнаружили и изъяли запрещенный "сибазон" (диазепам), большое количество запрещенных психотропных и других рецептурных препаратов, а также наручники и биту.

На Черниговщине 200 наркозависимых больных принудительно держали в бараках и пытали. "Организаторы "бизнеса" принимали заказы на принудительное "лечение" в так называемом реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости. Члены группировки выезжали в "заказных" и под психологическим давлением заставляли их отправиться на "лечение". В случае отказа потерпевших все равно доставляли в реабилитационный центр, но уже против их воли, насильно", - отметили в СБУ.

Оказалось, что преступники удерживали больных в специально обустроенных бараках и подвалах и пытали их. Люди не могли самостоятельно покинуть местопребывание, за ними постоянно наблюдали "надзиратели" центра. Лишенные воли принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу собственников "реабилитационного центра". Об этом сообщает ТСН.ua.