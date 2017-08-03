Международные резервы НБУ в июле сохранились на уровне $ 18 млрд

03.08.2017, 16:28

Международные резервы Национального банка Украины в июле сохранились на уровне около $ 18 млрд, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Национальный банк, соблюдая режим плавающего курсообразования, не противодействовал постепенному укреплению гривни под влиянием фундаментальных факторов. В целом благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку осуществить чистую покупку валюты для пополнения международных резервов на сумму около $ 1,4 млрд с начала года. В настоящее время международные резервы составляют около $ 18 млрд",- сказал Сологуб на брифинге.

НБУ понизил прогноз международных резервов страны на конец 2017 года с $ 21,1 млрд до $ 20 млрд, однако повысил его на 2018 год с $ 26,2 млрд до $ 27,1 млрд.

Международные резервы на начало июля составляли $ 17,97 млрд, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Международные резервы Украины на 1 января 2017 года составили $ 15 млрд 539 млн, увеличившись за весь 2016 год на $ 2 млрд 239 млн (на 16,8%). Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".