Сегодня Украина должна выплатить МВФ $450 млн по программе stand by

03.08.2017, 16:40

Украина в четверг, 3 августа, выплатит Международном валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщил замглавы Национального банка Олег Чурий.

"Выплата произойдет сегодня на 450 млн долларов. Сейчас идет документальное оформление", - сказал он.

В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 2 транша от МВФ.

Международный валютный фонд согласился признать необязательным принятие земельной реформы для получения следующего транша в сентябре. Об этом сообщают "Українські Новини".