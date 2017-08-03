Гослесагентство к октябрю переведет все аукционы по продаже древесины в электронный формат

03.08.2017, 16:59

Государственное агентство лесных ресурсов планирует проводить все аукционы по продаже древесины в электронном формате в 4-м квартале (октябрь-декабрь).

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя руководителя Гослесагентства Владимира Бондаря.

"Можно по-разному относиться к электронным торгам по продаже древесины. Есть как положительные, так и негативные отзывы. Но мы должны двигаться в направлении развития и процесса продажи древесины на аукционах и делать его более современным. Электронный формат делает этот процесс прозрачным, открытым, сокращает коррупционные риски и возможные договоренности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже в 4-м квартале текущего года аукционы по продаже необработанной древесины будут проходить в электронном формате.

Агентство разослало соответствующий график областным управлениям.

В июле правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно- энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил проект постановления Кабинета Министров о внедрении единой государственной системы электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей. Об этом сообщают "Українські Новини".