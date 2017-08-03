НБУ ослабит валютные ограничения для банков

03.08.2017, 17:26

Национальный банк Украины в ближайшие дни смягчит требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки и продажи иностранных валют за гривни в сутки в 2 раза - до 1% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,5%, установленных ранее.

Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель главы правления Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

"Мы намерены в ближайшее время расширить возможности банков для проведения операций с собственной иностранной валютой на межбанковском рынке. Для этого мы планируем повысить размер разрешенного сальдо покупки-продажи между банками иностранных валют на протяжении одного рабочего дня с 0,5% до 1% от размера регулятивного капитала", - сказал он.

По его словам, такая постепенная либерализация валютного регулирования не создает рисков дестабилизации валютного рынка, но даст банкам более широкие возможности для управления своей валютной ликвидностью.

"Также это позволит Нацбанку уменьшить свое присутствие на валютном рынке и повысит возможности рынка самостоятельно искать баланс", - пояснил Сологуб.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в феврале уже смягчал требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки иностранных валют и банковских металлов за гривни в 5 раз - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с установленных ранее 0,1%. Об этом сообщает УНИАН.