НБУ обновил перечень кассовых операций, не облагаемых налогами

04.08.2017, 15:32

Национальный банк Украины (НБУ) обновил перечень операций по расчетно- кассовому обслуживанию (РКО), которые не являются объектом налогообложения.

Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Обновленный перечень позволит банкам корректно относить отдельные операции к таким, которые относятся к услугам по РКО и не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, отмечает НБУ.

"Это также поможет банкам избежать ошибок и начислений штрафных санкций при проведении проверок органами Государственной фискальной службы", - гласит сообщение.

Согласно принятому постановлению, к таким видам операций относятся: открытие/закрытие счетов клиентов банков (физических и юридических лиц) в национальной и иностранной валютах; документальное оформление или подтверждение расчетов клиентов; проведение расчетов клиентов; операции, обеспечивающие выполнение расчетов либо являющиеся их составной частью; операции по кассовому обслуживанию клиентов; операции со специальными платежными средствами; операции с векселями, операции с электронными деньгами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.