Во Львове пациент психбольницы взял заложников

Вечером в пятницу, 4 августа, в психиатрической больнице пациент взял заложников и угрожал им физической расправой. Об этом сообщает патрульная полиция Львова.
Полиция приняла решение штурмовать заблокированное помещение и освободила заложников.
Пострадали пятеро полицейских и десятеро заложников, при этом трое из них в тяжелом состоянии.
Установлено, что 30-летний пациент находился в больнице с 2013 года на принудительном лечение после убийства отца. Он заблокировал дверь в отделение, где были 76 пациентов, разбил окна и осколками стекла нанес травмы заложникам.
Решается вопрос правовой квалификации происшествия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.