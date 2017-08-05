Во Львове пациент психбольницы взял заложников

05.08.2017, 10:41

Вечером в пятницу, 4 августа, в психиатрической больнице пациент взял заложников и угрожал им физической расправой. Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

Полиция приняла решение штурмовать заблокированное помещение и освободила заложников.

Пострадали пятеро полицейских и десятеро заложников, при этом трое из них в тяжелом состоянии.

Установлено, что 30-летний пациент находился в больнице с 2013 года на принудительном лечение после убийства отца. Он заблокировал дверь в отделение, где были 76 пациентов, разбил окна и осколками стекла нанес травмы заложникам.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.