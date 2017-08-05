В Киеве задержали подозреваемого в убийстве семьи

05.08.2017, 12:53

В Голосеевском районе Киева задержан подозреваемый в убийстве семьи из четверых человек.

Мужчина, состоящий на учете в психдиспансере, со вчерашнего дня оставался в квартире вместе с убитыми. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Из квартиры полицейские вынесли четыре трупа - тела трех женщин и одного мужчины. Задержанному в квартире предположительному преступнику убитые приходились соответственно отцом, матерью и двумя сестрами.

Задержанный признался в убийстве. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

Согласно официальной статистике, в первом полугодии 2017 года в сравнении с прошлым годом снизилось число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. Об этом сообщают "Факты и комментарии".