За семь месяцев в общий фонд бюджета поступило 103 млрд грн

05.08.2017, 14:26

В течение января-июля 2017 года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"Финансовая децентрализация не сбавляет оборотов. Местные бюджеты за январь- июль выросли на 24,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение января-июля в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд грн", - написал Зубко.

Также за семь месяцев этого года бюджеты 366 объединенных территориальных общин достигли 4,7 млрд грн, сообщил он. Прирост поступлений в общий фонд бюджета общин против января-июля прошлого года составил 39,8% или +1,3 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.