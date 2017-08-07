В Измаиле взорвалось авто сотрудника криминальной полиции

07.08.2017, 10:33

Взрывное устройство сработало в автомобиле сотрудника криминальной полиции Андрея Прокурора в Измаиле Одесской области.

От взрыва пострадали жена полицейского - певица Екатерина Пуйческу и их дочь, передает "Думская".

Взрыв произошел около 19 часов во дворе дома. По данным источников, в момент взрыва Прокурор уже сидел в машине, а его жена и дочь подходили.

Полицейский не получил никаких травм, а у его супруги диагностировали перелом и раны от разбившегося стекла, ребенка тоже поранило осколками.

"Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", - говорят в полиции. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".